Пожар площадью 1000 «квадратов» произошел в нежилом здании на острове Русский

МЧС РФ: на острове Русский загорелось неэксплуатируемое здание
МЧС Приморского края

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на острове Русский в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что по прибытии сотрудников экстренных служб на место происшествия в здании горели второй и третий этажи. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров.

«Возгорание ликвидируют четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что в результате пожара у строения частично обрушилась крыша.

Ночью 18 октября в Новосибирске загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Пожар начался на втором этаже, после чего его площадь постепенно выросла до 600 квадратных метров. В результате в здании произошло частичное обрушение кровли.

Всего из дома эвакуировали 26 человек. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь. Еще четырех человек — трех женщин и одного мужчину — спасти не удалось.

Мэрия города заявила, что власти предоставят пострадавшим временное жилье, если они будут в этом нуждаться. Сразу после эвакуации часть жильцов отправилась к родственникам, шесть граждан временно разместили в здании администрации Ленинского района Новосибирска.

Ранее в республике Саха (Якутия) сгорела школа.

