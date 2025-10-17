Школа сгорела в Якутии

В селе Натора в Якутии произошел пожар в школе

В селе Натора Ленского района Якутии произошел пожар в здании школы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

«В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании средней школы на улице Переулок Школьный в селе Натора Ленского района», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, через десять минут к месту вызова прибыли силы добровольной пожарной команды населенного пункта.

«В результате пожара пострадавших нет, строение повреждено огнем по всей площади — 768 кв. м», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются. В тушении пожара участвовали десять человек и две единицы техники.

13 октября в школе Ростовской области занятия для детей закончились раньше времени из-за возгорания, которое случилось во время урока. Инцидент произошел в образовательном учреждении села Каменка. Во время урока в одном из классов загорелась лампа. Куски расплавленной пластмассы падали на парты. Никто из школьников и учителей не пострадал.

Ранее в Воронеже произошел пожар в гимназии.