На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школа сгорела в Якутии

В селе Натора в Якутии произошел пожар в школе
true
true
true

В селе Натора Ленского района Якутии произошел пожар в здании школы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

«В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании средней школы на улице Переулок Школьный в селе Натора Ленского района», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, через десять минут к месту вызова прибыли силы добровольной пожарной команды населенного пункта.

«В результате пожара пострадавших нет, строение повреждено огнем по всей площади — 768 кв. м», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются. В тушении пожара участвовали десять человек и две единицы техники.

13 октября в школе Ростовской области занятия для детей закончились раньше времени из-за возгорания, которое случилось во время урока. Инцидент произошел в образовательном учреждении села Каменка. Во время урока в одном из классов загорелась лампа. Куски расплавленной пластмассы падали на парты. Никто из школьников и учителей не пострадал.

Ранее в Воронеже произошел пожар в гимназии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами