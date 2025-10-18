На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар в Новосибирске унес жизнь еще одного человека

Прокуратура: в Новосибирске при пожаре в деревянном доме погибло четыре жильца
Shutterstock

В Новосибирске при пожаре в деревянном жилом доме погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, среди погибших — три женщины 1946, 1959 и 1979 годов рождения, а также мужчина 1941 года рождения. Несколько жильцов были доставлены в больницу.

По данным МЧС, 17 жильцов эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила 600 кв. м. На месте работали 54 спасателя и 18 единиц техники.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают причину возгорания и источник пожара. В прокуратуре уточнили, что ход расследования находится на особом контроле.

До этого в школе Ростовской области занятия для детей закончились раньше времени из-за возгорания, которое случилось во время урока. Инцидент произошел в образовательном учреждении села Каменка. Во время урока в одном из классов загорелась лампа. Куски расплавленной пластмассы падали на парты. Никто из школьников и учителей не пострадал.

Ранее в Стерлитамаке произошел взрыв на заводе «Авангард».

