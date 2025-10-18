Власти предоставят временное жилье пострадавшим при пожаре в Новосибирске

В Новосибирске пострадавшим при пожаре в двухэтажке предоставят временное жилье

Пострадавшим в результате пожара в двухэтажном доме в Новосибирске предоставят временное жилье, если они будут в нем нуждаться. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что всего из загоревшегося здания эвакуировали 26 человек. Для обогрева эвакуированных людей использовался автобус.

«После переписи жителей дома часть отправилась к родственникам, шесть человек были временно размещены в здании администрации Ленинского района, обеспечены едой и питьем. С утра решается вопрос о предоставлении временного жилья», — отмечается в тексте.

В ночь на 18 октября в Новосибирске произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, расположенном в переулке имени Римского-Корсакова. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, возгорание началось на втором этаже, после чего огонь распространился на площади 600 квадратных метров. В результате пожара в здании произошло частичное обрушение кровли.

По последним данным, нескольких жильцов доставили в больницу. Еще четырех человек — трех женщин и одного мужчину — спасти не удалось.

