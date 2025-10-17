В Новосибирске загорелся деревянный жилой дом

В Новосибирске произошел пожар в деревянном жилом доме, пострадали три человека

Пожар произошел в двухэтажном деревянном жилом доме с мансардным этажом в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарные, прибывшие ко 2-ому переулку им. Римского-Корсакова, установили, что возгорание началось на втором этаже, после чего огонь распространился на 600 кв. м. В настоящее время огнеборцам удалось локализовать пожар на указанной площади.

«Самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены 4 человека, трое из них госпитализированы», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, в ходе пожара произошло частичное обрушение кровли.

17 октября в Барнауле произошел пожар в спортивном зале частной школы по Змеиногорскому тракту. Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 600 кв. м. и ликвидировали пожар. На его тушение было направлено 65 пожарных и 20 единиц техники.

Ночью 11 октября в городе Сосновоборске в Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пламя распространилось на площади 2000 кв. м. В тушении возгорания задействовали 58 специалистов и 18 единиц техники. Из загоревшегося здания эвакуировались 200 человек. К утру огнеборцам удалось полностью потушить пожар.

