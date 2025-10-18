Глава Башкирии ответил на слухи об атаке БПЛА на предприятие «Авангард»

Информация о том, что предприятие «Авангард» в Стерлитамаке подверглось атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — подчеркнул он.

Также глава региона рассказал, что в настоящее время в больнице остаются пять пострадавших в результате ЧП. Их планируют транспортировать в медицинские учреждения в Уфе.

«У двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных — средней тяжести. Но, подчеркиваю, угрозы жизни нет», — добавил Хабиров.

17 октября на нитроузле предприятия «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. Одно из строений завода оказалось разрушено, в соседних зданиях выбило стекла. Предварительно, причиной ЧП стало превышение допустимого уровня концентрации воспламеняющихся паров в воздухе. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательные работы на месте происшествия. По последним данным, пострадали девять человек. Еще троих спасти не удалось.

Ранее городскую больницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.