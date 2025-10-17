На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы

Минздрав Башкирии: горбольницу Стерлитамака перевели на особый режим работы
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на заводе «Авангард». Об этом сообщили ТАСС в минздраве Башкирии.

«Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы», — уточнил источник.

Взрыв на предприятии «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что здание цеха получило серьезные повреждения. По данным Telegram-канала Baza, в результате инцидента пострадали пять человек. Спасательная операция продолжается, на месте работают бригады скорой помощи.

Ранее появился снимок взорвавшегося в США завода.

