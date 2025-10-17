На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова (Донское). Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Накануне ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Нижнего Новгорода (Стригино), Сочи, Ярославля (Туношна), а также Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.

