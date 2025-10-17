На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Здание предприятия «Авангард» в Стерлитамаке получило повреждения после взрыва

Глава Башкирии Хабиров: здание завода «Авангард» пострадало в результате взрыва
true
true
true

В результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке здание цеха получило серьезные повреждения. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Здание цеха получило серьезные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы», — написал он.

По словам губернатора, в результате инцидента есть пострадавшие, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы и представители правоохранительных органов.

Причины произошедшего устанавливаются, отметил Хабиров.

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате взрыва на заводе «Авангард».

