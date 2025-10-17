В Стерлитамаке пять человек пострадали в результате взрыва на заводе «Авангард»

Baza: пять человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

В башкирском Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Спасателям удалось извлечь троих из-под обломков.

По данным канала, в результате инцидента одно из строений получило серьезные повреждения.

Спасательная операция продолжается, на месте работают бригады скорой помощи.

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма.

В августе на заводе «Эластик» произошел инцидент — в пороховом цеху случился взрыв, в результате которого начался пожар. 28 человек спасти не удалось.

Ранее на Украине произошел взрыв на заводе с иностранными инструкторами.