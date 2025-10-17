Срок явки в военкомат по электронной повестке хотят ограничить

В ГД планируют ограничить срок явки в военкомат по электронной повестке 30 днями

В России хотят ограничить предельный срок, по которому призывник должен явиться в военкомат по электронной повестке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на поправки к законопроекту о круглогодичном призыве, которые одобрил комитет Госдумы по обороне.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» предлагается дополнить положением, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре. Согласно действующему законодательству, призывнику запрещается выезд из РФ.

В сентябре Госдума в первом чтении приняла законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года.

Законопроект предусматривает круглогодичный призыв на службу в ВС РФ с 1 января по 31 декабря. Отправка призывников к местам прохождения службы будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан предусмотрены иные сроки отправки к местам прохождения воинской службы.

Ранее кабмин одобрил призыв резервистов в ВС РФ для выполнения задач за пределами страны.