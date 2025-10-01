С 1 октября в России начался осенний призыв на военную службу

1 октября в России начался осенний призыв на срочную военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, с 1 октября по 31 декабря 2025 года в Вооруженные силы страны будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Все срочники будут проходить службу по призыву, срок которой не изменился и составляет 12 месяцев, исключительно на территории России.

22 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что при неявке в военный комиссариат по электронной повестке к россиянам по истечении 20 дней будут применены ограничительные меры.

В августе сообщалось, что Государственная дума РФ может рассмотреть в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве. В случае принятия документа отправка повесток, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего календарного года. При этом призывников будут отправлять на службу только в периоды весеннего и осеннего призывов. Авторы проекта в качестве его цели назвали снижение нагрузки на военные комиссариаты.

Ранее в РФ предложили отменить испытания при приеме на работу для прошедших срочную службу.