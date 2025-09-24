Госдума приняла проект о призыве на военную службу в течение года

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. Об этом сообщается на сайте Думы.

Изменения предлагается внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Законопроект предусматривает круглогодичный призыв на службу в армию — с 1 января по 31 декабря. При этом отправка призывников к местам прохождения службы в армии будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены иные сроки отправки к местам прохождения воинской службы.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, переход к круглогодичному призыву в армию упорядочит работу военкоматов и избавит их от авральной нагрузки в традиционные призывные кампании. Он считает, что существующую систему призыва в стране необходимо менять, так как она устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи.

На данный момент призыв в армию осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

