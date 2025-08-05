«Ростех» сообщил о планах по началу производства МС-21, Ил-114 и SJ-100 в 2026 году

Чемезов: серийное производство SJ-100 и МС-21 планируют начать в 2026 году

Производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 планируют начать в 2026 году. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Одна из главных задач – это производство гражданских самолетов. В данный момент импортозамещенные самолеты МС-21, Ил-114 и SJ 100 находятся на стадии сертификационных полетов. Компания планирует начать серийное производство полностью российских авиалайнеров до конца 2026 года, рассказали в кабмине.

Специалисты «Ростеха» разработали цифровую систему «Купол» для обслуживания самолетов SJ 100 и МС-21, а также двигателей ПД-14 и ПД-8, коорая позволит работать в едином информационном пространстве и обмениваться данными между эксплуатантами, изготовителями авиатехники и сервисными организациями.

Для самолета «Суперджет 100» создано восемь собственных станций сервисного обслуживания, добавили в правительстве.

В июле Мишустин сообщил, что в течение 6 лет на производство самолетов будет направлено 765 млрд рублей.

Ранее в «Ростехе» рассказали, когда самолеты МС-21 поступят авиакомпаниям.