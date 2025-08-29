В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Завозной случай лихорадки чикунгунья впервые зафиксировали в России в 2025 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Заболевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что рисков распространения лихорадки нет.

24 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обитающие на территории России комары не инфицированы опасными вирусами, поэтому не представляют высоких эпидемиологических рисков. Она отметила, что комары в РФ не переносят малярию и экзотические лихорадки, в том числе лихорадку чикунгунья.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, способное передаваться человеку через укусы комаров вида Aedes, которые являются разносчиками и других опасных тропических заболеваний. Симптомы болезни обычно включают лихорадку, боли в мышцах и суставах, тошноту и сыпь. В редких случаях симптомы могут сохраняться месяцами или даже годами.

