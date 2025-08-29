На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: первый завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксирован в РФ
true
true
true
close
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Завозной случай лихорадки чикунгунья впервые зафиксировали в России в 2025 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Заболевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что рисков распространения лихорадки нет.

24 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обитающие на территории России комары не инфицированы опасными вирусами, поэтому не представляют высоких эпидемиологических рисков. Она отметила, что комары в РФ не переносят малярию и экзотические лихорадки, в том числе лихорадку чикунгунья.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, способное передаваться человеку через укусы комаров вида Aedes, которые являются разносчиками и других опасных тропических заболеваний. Симптомы болезни обычно включают лихорадку, боли в мышцах и суставах, тошноту и сыпь. В редких случаях симптомы могут сохраняться месяцами или даже годами.

Ранее ученый рассказал, стоит ли бояться эпидемии вируса чикунгунья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами