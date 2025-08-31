Депздрав Москвы перечислил симптомы лихорадки чикунгунья

Симптомами лихорадки чикунгунья, которая передается человеку только через укусы насекомых, могут быть температура тела до плюс 40 градусов, сильная головная боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошнота и слабость. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.

Как пояснил заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1 Алексей Самков, первые признаки обычно появляются через 4-8 дней после заражения. Лечение проводится симптоматически в условиях инфекционного стационара.

По его словам, основная мера профилактики — защита от укусов комаров в регионах, где распространена болезнь.

Отмечается, что чикунгунья не передается воздушно-капельным или контактным путем, а значит, даже при завозных случаях заболевание не может распространяться между людьми.

29 августа в России впервые выявили завозной случай заражения лихорадкой чикунгунья. В Роспотребнадзоре сообщили о госпитализации мужчины, недавно вернувшегося из Шри-Ланки после десятидневного отдыха. В ведомстве заверили, что угрозы распространения инфекции в России нет, так как вирус передается только через укусы комаров. Первые симптомы проявляются через 2–12 дней после укуса: сильная боль в суставах и мышцах, тошнота и внезапное повышение температуры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

