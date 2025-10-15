На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин открыл новый мост через Обь в районе Сургута

Путин принял участие в открытии нового моста через Обь в районе Сургута
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии моста через реку Обь. Соответствующая церемония прошла по видеосвязи во время совещания главы государства с членами правительства РФ, передает пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, комплексной работе — открываем ряд новых объектов дорожной инфраструктуры», — сказал российский лидер.

По его словам, речь идет об участке автотрассы А-215 в Карелии, обходе села Сокуры в Татарстане, а также южном обходе Сургута с мостом через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Как заявили в пресс-службе губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, по инициативе стройотрядовцев и при поддержке жителей региона новому мосту присвоили имя «Звезда Оби». Глава ХМАО Руслан Кухарук сообщил, что строительство данного объекта было начато в 2022 году, завершено с опережением сроков. Общая протяженность моста составляет 1,76 км, а вместе с подходами — свыше 45 км.

До этого Путин рассказал, что мост из России в КНДР введут в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее в России увеличилась стоимость строительства и ремонта автомобильных дорог.

