Путин озвучил сроки открытия моста в Северную Корею

Путин: мост в Северную Корею через реку Туманная откроют в следующем году

Мост из России в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА Новости.

Президент уточнил, что речь идет о мосте в КНДР через реку Туманная, «который должен быть открыт в следующем году».

Путин подчеркнул, что необходимо активного развивать транспортно-логистические центры в районе новых мостов, чтобы по максимуму использовать возможности и пропускные способности. Помимо этого, глава государства отметил, что сближению России и КНДР поспособствует открытие прямого авиасообщения между странами.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»; в рамках дискуссий рассматриваются вопросы привлечения капитала, модернизации инфраструктуры, расширения экономических связей России с азиатскими партнерами и повышения роли региона в мировой экономике.

