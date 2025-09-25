На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума ужесточила условие для наказания иноагентов по УК

Госдума изменила условие для наказания иноагентов по УК до одного нарушения КоАП
true
true
true
close
Depositphotos

В ходе пленарного заседания Государственная дума приняла законопроект об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Теперь после однократного нарушения ст. 19.34 КоАП России или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иностранному агенту будет грозить до двух лет лишения свободы», — написал он.

Володин отметил, что свыше 40% иноагентов «не соблюдают порядок деятельности и ограничения, установленные законом», а количество административных нарушений, по данным Верховного суда, выросло более чем на 40% за 2023–2024 годы.

Государственная дума приняла поправки к ст. 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах), отменив положение о привлечении к ответственности по ней за совершение двух административных нарушений за один год — теперь достаточно одного.

Володин подчеркнул, что Госдума будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для Российской Федерации действиями.

