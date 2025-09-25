Госдума ужесточила условие для наказания иноагентов по УК

Госдума изменила условие для наказания иноагентов по УК до одного нарушения КоАП

В ходе пленарного заседания Государственная дума приняла законопроект об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Теперь после однократного нарушения ст. 19.34 КоАП России или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иностранному агенту будет грозить до двух лет лишения свободы», — написал он.

Володин отметил, что свыше 40% иноагентов «не соблюдают порядок деятельности и ограничения, установленные законом», а количество административных нарушений, по данным Верховного суда, выросло более чем на 40% за 2023–2024 годы.

Государственная дума приняла поправки к ст. 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах), отменив положение о привлечении к ответственности по ней за совершение двух административных нарушений за один год — теперь достаточно одного.

Володин подчеркнул, что Госдума будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для Российской Федерации действиями.

