Путин назвал неуместным благодушие при подготовке к отопительному сезону

Путин призвал жестко проводить все меры при подготовке к отопительному сезону
При подготовке к отопительному сезону необходимо жестко приводить в жизнь все необходимые меры, в этом вопросе неуместно благодушие. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ, сообщает РИА Новости.

«Благодушие здесь точно неуместно, надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь», — сказал глава государства.

В начале октября первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил россиянам самостоятельно регулировать температуру в квартирах с помощью системы регулирования и индивидуальных счетчиков.

Депутат выступил с этой инициативой, чтобы исправить те ограничения, которые имеет централизованное отопление. По словам парламентария, часто происходит так, что в начале от отопительного сезона россиянам приходится мерзнуть из-за отсутствия тепла в батареях. Как и наоборот – когда уличная температура достаточно высокая, но отопительный сезон еще не окончен, батареи создают невыносимые условия для владельцев квартир.

Ранее Кошелев предложил отказаться от единовременного старта отопительного сезона.

