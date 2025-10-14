Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Харкин хочет получить гражданство России

Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса Максим Харкин хочет получить гражданство России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его мама Наталья.

«Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», — сказала она.

Наталья объяснила, что оформить российское гражданство до того, как Максим попал в плен, было проблематично, поскольку нужно было ехать в Донецк и собирать все документы.

Кроме того, по словам мамы Максима, он обязательно приедет в Россию, когда восстановится и сможет перенести перелет.

14 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле разделяют общую радость в связи с освобождением Харкина из плена в Газе, но его встреча с лидером РФ Владимиром Путиным на данный момент не запланирована.

До этого мать Харкина Наталья рассказала, что он был в лучших условиях, в сравнении с другими узниками, благодаря Путину. По словам матери спасенного россиянина, он потерял 30 кг веса и побледнел, но он «крепкий, сильный, русский мальчик». Максим Харкин вышел на связь со своей семьей 13 октября — сразу после освобождения.

Ранее мать спасенного россиянина — заложника ХАМАС поблагодарила Путина.