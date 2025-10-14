В Кремле разделяют радость в связи с освобождением из плена в Газе уроженца Донбасса

IZ: в Кремле оценили возможность встречи Путина с освобожденным в Газе Харкиным

В Кремле разделяют общую радость в связи с освобождением уроженца Донбасса Максима Харкина из плена в Газе, но его встреча с президентом России Владимиром Путиным на данный момент не запланирована. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия».

«Пока таких планов нет. Мы разделяем общую радость по случаю того, что Харкин на свободе», — сказал представитель Кремля.

До этого мать освобожденного Наталья рассказала, что Харкин был в лучших условиях, в сравнении с другими узниками, благодаря Путину.

По словам матери спасенного россиянина, он потерял 30 кг веса и побледнел, но он «крепкий, сильный, русский мальчик». Максим Харкин вышел на связь со своей семьей 13 октября — сразу после освобождения.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Политик пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее мать спасенного россиянина — заложника ХАМАС поблагодарила Путина.