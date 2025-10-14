Мать спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала об условиях его содержания

Мать заложника ХАМАС Харкина: условия были лучше, чем у других, благодаря России

Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин был в лучших условиях, в сравнении с другими узниками, благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила в беседе с ТАСС мать освобожденного Наталья.

«Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину», — заявила она.

По словам матери спасенного россиянина, он потерял 30 кг веса и побледнел, но он «крепкий, сильный, русский мальчик».

Напомним, Максим Харкин вышел на связь со своей семьей 13 октября — сразу после освобождения.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Политик пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 октября американский лидер объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Утром того же дня ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

