Экс-судья Момотов попал в больницу перед заседанием суда по изъятию его имущества

Экс-судья Верховного суда Момотов не прибыл в суд по изъятию его имущества

Бывший судья Верховного суда Виктор Момотов не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества — сторона защиты заявила, что он госпитализирован . Об этом сообщает ТАСС.

«Момотов не прибудет. Будет только его представитель», — сказала судья в начале заседания.

На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы Останкинского суда писал, что Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Кроме того, сообщалось, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко — вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton.

Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела началось 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Момотов попросил о мировом соглашении по делу об изъятии его имущества.