Прокурор попросил суд передать имущество экс-судьи ВС РФ в собственность государства

Прокурор попросил суд незамедлительно передать в собственность государства имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайствую перед судом о незамедлительной передаче в собственность РФ имущества ответчиков в случае, если суд примет решение об обращении их имущества в доход РФ», — сказал прокурор.

До этого Марченко заявил, что экс-судья ВС Момотов помог ему в решении земельного конфликта за 30 млн. По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

10 октября бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее тайный свидетель выдвинул новое обвинение экс-судье Момотову.