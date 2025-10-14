Экс-судья Момотов обвинил свидетеля в предвзятости из-за жестокости приговора

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов в суде заявил, что свидетель, заявивший о его связях с ОПГ «Покровские», предвзят, так как зол на судебную систему из-за ранее вынесенного сурового приговора. Об этом сообщает ТАСС.

Во время слушаний в Останкинском суде Москвы Момотов заявил, что свидетель был дважды судим на длительный срок, он не доволен судебной системой и будет оговаривать экс-судью.

«Он был в 2000-х моим студентом, хочет как-то облегчить свою участь. Он писал жалобы во все инстанции, проводились проверки и нигде не нашли подтверждение его словам», — заявил Момотов.

На прошлой неделе бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

До этого сообщалось, что Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Кроме того, сообщалось, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей.

Ранее фамилия Момотова пропала из списка членов президиума Совета судей РФ.