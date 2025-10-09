На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура назвала незаконным строительство сети отелей Marton

ГП РФ: экс-судья Верховного суда Момотов незаконно построил сеть отелей Marton
true
true
true
close
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Бывший председатель Верховного суда Виктор Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Останкинского суда.

«Развитие данной сети во многих случаях носило незаконный характер в связи с тем, что земельные участки фактически изымались на основании судебных решений из муниципальной собственности», — заявила прокурор по делу.

Также она отметила, что возведение отелей «Мартон» производилось в отсутствие какой-либо разрешительной документации с многочисленными нарушениями градостроительных требований и требований пожарной безопасности. При этом ввод этих отелей в эксплуатацию производился на основании судебных решений.

Первый отель сети, «Мартон Пашковский», был создан в 2007 году. Момотов и бизнесмен Иван Марченко купили уже существующее здание, поделив право собственности на него поровну. В 2010 году Момотов переоформил свою долю на мать, а затем занял пост судьи Верховного суда РФ, на котором ему было запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

До этого сообщалось, что сеть отелей Marton использовалась для организации проституции.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко — вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton.

Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела началось 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Момотов попросил о мировом соглашении по делу об изъятии его имущества.

