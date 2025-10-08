Генпрокуратура подозревает сеть отелей Marton в организации проституции

Сеть отелей Marton, принадлежащая компаньону судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, использовалась для организации проституции. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания, передает ТАСС.

«Сеть отелей «Мартон» связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг, этому есть подтверждение», — говорится в сообщении.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко — вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton.

Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшему судье ВС Момотову ограничили выезд из России.