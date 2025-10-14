В отелях «Мартон» экс-судьи Момотова несовершеннолетние привлекались к проституции

Несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией в сети отелей «Мартон», которые фигурируют в деле бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Об этом сообщил прокурор, пишет ТАСС.

«Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей «Мартон» в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние», — сказал прокурор.

14 октября экс-судья не явился на заседание по иску Генпрокуратуры. По словам его адвоката Никиты Филиппова, Момотов остается в больнице.

На прошлой неделе бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы Останкинского суда писал, что Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений.

Ранее Момотов попросил о мировом соглашении по делу об изъятии его имущества.