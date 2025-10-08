Экс-судья Момотов попросил о заключении мирового соглашения

Экс-судья Момотов попросил о мировом соглашении по делу об изъятии его имущества

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов попросил о заключении мирового соглашения по делу об изъятии его имущества. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайствую об отложении судебного разбирательства для заключения мирового соглашения», — сказал представитель Момотова в ходе выступления в

Останкинском суде Москвы.

8 октября Момотов прибыл в суд в сопровождении адвокатов для участия в обсуждении многочисленных процессуальных ходатайств.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова на сумму не менее 9 млрд рублей.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко – вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton.

Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Момотову ограничили выезд из России.