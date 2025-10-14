Бывший судья ВС РФ Момотов все еще находится в больнице

Судья Момотов, который отсутствует на заседании по иску ГП, остается в больнице

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов остается в больнице, по этой причине он не приехал в Останкинский суд Москвы на очередное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества. Об этом заявил его адвокат Никита Филиппов в беседе РИА Новости.

«У меня нет данных о том, чтобы его выписали», — ответил он на вопрос, выписали ли Момотова.

На прошлой неделе бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы Останкинского суда писал, что Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Кроме того, сообщалось, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей.

Ранее Момотов попросил о мировом соглашении по делу об изъятии его имущества.