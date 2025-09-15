На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики задержали россиянина, подбросившего голову свиньи к мечети

В Адыгее задержали подбросившего свиную голову к мечети мужчину
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Адыгее местные силовики задержали мужчину, который, по версии следствия, подбросил к мечети в ауле Козет Тахтамукайского района свиную голову. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Фигурант был задержан по месту проживания в Анапе и доставлен в следственный орган. Он водворен в изолятор временного содержания на территории Адыгеи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края заявили, что фигурантом дела является гражданин Щ., 1982 года рождения. Представители ДУМ выразили благодарность властям республики и силовикам за оперативную работу.

В августе трех студенток Строгановки отчислили из-за тверка на фоне храма Христа Спасителя после жалобы активистов из движения «Сорок сороков». Девушки пытались оспорить решение и написали письма с извинениями, но это не помогло. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СПЧ предложили запретить ношение хиджабов и никабов в школах.

