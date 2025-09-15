Силовики задержали россиянина, подбросившего голову свиньи к мечети

В Адыгее местные силовики задержали мужчину, который, по версии следствия, подбросил к мечети в ауле Козет Тахтамукайского района свиную голову. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Фигурант был задержан по месту проживания в Анапе и доставлен в следственный орган. Он водворен в изолятор временного содержания на территории Адыгеи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края заявили, что фигурантом дела является гражданин Щ., 1982 года рождения. Представители ДУМ выразили благодарность властям республики и силовикам за оперативную работу.

