У похищенного блогера Щепихина обнаружили расстройство личности

У блогера Арега Щепихина, которого похитили на вокзале в Москве и потом отпустили, было обнаружено расстройство личности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время судебного заседания Арег попросил адвоката передать его братьям, что он сейчас «в тюрьме», чтобы они могли приносить ему передачи. По словам журналистов, сначала он «согласился» остаться в СИЗО, утверждая: «Остаюсь там же, где и сейчас». А затем, проконсультировавшись с адвокатом, попросил о переводе под домашний арест.

По информации из суда, психиатрическая экспертиза установила у Арега смешанное расстройство личности.

Суд в итоге решил, что фигурант останется в СИЗО до 22 января 2026 года.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера на два месяца, до 5 августа, это решение впоследствии подтвердил Мосгорсуд. После инцидента на Ярославском вокзале блогеру были выдвинуты обвинения по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти либо вражды.

Против Щепихина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти с угрозой насилия). Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, вторая – до 6 лет.

По информации прокуратуры Москвы, Щепихин создал видеозапись своего интервью, которую 2 июля 2025 года опубликовал на своей личной странице в социальной сети. В этом видео он намеренно оскорбил «объекты религиозного поклонения мусульман», что нарушило чувства верующих.

Ранее мужчин, похитивших блогера Щепихина, отпустили из-под стражи.