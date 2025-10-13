В ХАМАС сделали заявление об освобождении заложников

Израиль не смог освободить заложников путем военного давления, несмотря на «превосходящую разведку и избыточную мощь», которыми обладает ЦАХАЛ. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, которое имеется в распоряжении телеканала Sky News.

«Достигнутое соглашение [между Израилем и ХАМАС] является плодом стойкости нашего народа и стойкости его бойцов сопротивления. Мы заявляем о своей приверженности достигнутому соглашению и связанным с ним графикам, пока оккупационные силы будут их придерживаться», — говорится в тексте.

В тексте отмечается, что Израиль «не смог освободить своих заложников с помощью военного давления, несмотря на превосходящую разведку и избыточную мощь, которой он обладает».

В итоге Израиль сдался и пошел на обмен заложников путем заключения сделки, что ХАМАС и обещал с самого начала, говорится в заявлении.

До этого в Тель-Авиве несколько тысяч человек вышли на «Площадь Заложников», чтобы встретить известие об освобождении израильтян, удерживаемых почти два года радикальным движением ХАМАС.

Ранее Трамп прибыл в Израиль.