На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС сделали заявление об освобождении заложников

ХАМАС: Израиль не смог освободить заложников давлением, несмотря на превосходство
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Израиль не смог освободить заложников путем военного давления, несмотря на «превосходящую разведку и избыточную мощь», которыми обладает ЦАХАЛ. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, которое имеется в распоряжении телеканала Sky News.

«Достигнутое соглашение [между Израилем и ХАМАС] является плодом стойкости нашего народа и стойкости его бойцов сопротивления. Мы заявляем о своей приверженности достигнутому соглашению и связанным с ним графикам, пока оккупационные силы будут их придерживаться», — говорится в тексте.

В тексте отмечается, что Израиль «не смог освободить своих заложников с помощью военного давления, несмотря на превосходящую разведку и избыточную мощь, которой он обладает».

В итоге Израиль сдался и пошел на обмен заложников путем заключения сделки, что ХАМАС и обещал с самого начала, говорится в заявлении.

До этого в Тель-Авиве несколько тысяч человек вышли на «Площадь Заложников», чтобы встретить известие об освобождении израильтян, удерживаемых почти два года радикальным движением ХАМАС.

Ранее Трамп прибыл в Израиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами