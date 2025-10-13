На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый во взяточничестве генерал Кузнецов написал письмо Путину

Известный по коллекции дорогих монет экс-кадровик МО Кузнецов обратился в Кремль
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, где назвал себя «невиновным, добросовестным и честным человеком». Об этом пишет газета «Ведомости».

Подлинность письма подтвердил представитель Кузнецова. Журналисты направили официальный запрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, чтобы узнать дальнейшую судьбу послания.

Следственный комитет обвинил Кузнецова в получении взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в выигрыше конкурсов на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища. Изначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

9 августа Второй Западный окружной военный суд продлил арест генералу Кузнецову, который обвиняется в получении более 80 млн рублей взятки.

Ранее у бывшего главного кадровика Минобороны РФ нашли серебряные погоны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами