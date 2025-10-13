Обвиняемый во взяточничестве генерал Кузнецов написал письмо Путину

Бывший начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, где назвал себя «невиновным, добросовестным и честным человеком». Об этом пишет газета «Ведомости».

Подлинность письма подтвердил представитель Кузнецова. Журналисты направили официальный запрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, чтобы узнать дальнейшую судьбу послания.

Следственный комитет обвинил Кузнецова в получении взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в выигрыше конкурсов на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища. Изначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

9 августа Второй Западный окружной военный суд продлил арест генералу Кузнецову, который обвиняется в получении более 80 млн рублей взятки.

Ранее у бывшего главного кадровика Минобороны РФ нашли серебряные погоны.