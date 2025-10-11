У бывшего главного кадровика Минобороны РФ нашли серебряные погоны

Серебряные погоны стоимостью более 180 тыс. рублей изъяли при обысках у бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В ходе проведенных следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей», — говорится в сообщении.

Также во время следственных мероприятий была найдена коллекция из более 80 серебряных монет, в числе которых наборы из Танзании и Казахстана.

Следственный комитет обвинил Кузнецова в получении взятки от Мартиросяна. По версии следствия, он получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах бизнесмена. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

9 августа Второй Западный окружной военный суд продлил арест генералу Кузнецову, который обвиняется в получении более 80 млн рублей взятки.

Ранее бывший главный кадровик МО Кузнецов закончил ознакомление с материалами дела о взятках.