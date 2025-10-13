На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Алчевске ввели режим ЧС после частичного обрушения девятиэтажки

В Алчевске после взрыва в девятиэтажке и ее частичного обрушения ввели режим ЧС
РИА Новости

В городе Алчевске Луганской народной республики (ЛНР) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после пожара в девятиэтажном жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.

«Приняли решение о введении в городе режима ЧС», — написала она.

По словам чиновницы, все необходимые службы города перешли на усиленный режим работы.

Также Гребенькова сообщила, что пожар в девятиэтажке в Алчевске, жертвами которого стали два человека, произошел после взрыва. Она уточнила, что инцидент произошел в полночь.

Кроме того, чиновница заявила, что здание отключено от энерго- и ресурсоснабжения. Спасатели провели эвакуацию жителей дома.

По информации регионального управления МЧС, пожар произошел в квартире на седьмом этаже, а квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и крыша обрушились.

Утром 5 октября в многоквартирном доме в городе Красный Луч ЛНР взорвался, по предварительной информации, бытовой газ. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. В результате взрыва произошло обрушение двух этажей.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв.

