Пожар в многоквартирном доме в ЛНР произошел после взрыва

Пожар в девятиэтажном доме в Алчевске, где погибли люди, произошел после взрыва

Пожар в девятиэтажном жилом доме в городе Алчевске Луганской народной республики (ЛНР), жертвами которого стали два человека, произошел после взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.

«В полночь в Алчевске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме по улице Гмыри. Причины устанавливаются», — написала чиновница.

По ее словам, экстренные службы работают на месте ЧП.

Также Гребенькова заявила, что здание отключено от энерго- и ресурсоснабжения.

«Проведена эвакуация жителей дома. Десять жильцов направлены в пункты временного размещения, остальные приняли решение остановиться у родственников», — добавила глава городского округа.

По информации регионального управления МЧС, пожар произошел в квартире на седьмом этаже, а квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и крыша обрушились.

Утром 5 октября в многоквартирном доме в городе Красный Луч ЛНР взорвался, по предварительной информации, бытовой газ. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. В результате взрыва произошло обрушение двух этажей.

Ранее в Петербурге произошел взрыв газа с последующим пожаром.