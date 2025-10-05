После взрыва в жилом доме ЛНР допросили газовщиков и изъяли газовое оборудование

СК сообщил о возбуждении уголовного дела после взрыва газа в жилом доме ЛНР

После взрыва газа в жилом доме в городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

В ведомстве уточнили, что дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи уже допросили жильцов, сотрудников газовой службы и управляющей компании, изъяли «газоиспользующее оборудование» и запланировали судебные экспертизы. Они все еще рассматривают несколько версий случившегося.

Утром 5 октября в многоквартирном доме в Красном Луче взорвался, по предварительной информации, бытовой газ. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. В результате взрыва произошло обрушение двух этажей.

Жителей многоквартирного дома эвакуировали. После взрыва к медикам обратилась 63-летняя жительница дома с острой реакцией на стресс и гипертоническим кризом (неотложное тяжелое состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления). В Красном Луче ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

