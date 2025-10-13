На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР частично обрушилась загоревшаяся девятиэтажка, есть пострадавшие

В Алчевске ЛНР из-за возгорания в многоэтажном доме не выжили два человека
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В городе Алчевске Луганской народной республики (ЛНР) загорелся девятиэтажный дом на улице Гмыри, сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что узнали о ЧС в 00:03. Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, а квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и крыша обрушились. Спасатели эвакуируют жителей дома.

В посте уточняется, что на месте происшествия работают 20 специалистов и пять единиц техники. Спасатели нашли двух человек, получивших несовместимые с жизнью травмы. Причина ЧС устанавливается.

Утром 5 октября в многоквартирном доме в городе Красный Луч ЛНР взорвался, по предварительной информации, бытовой газ. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. В результате взрыва произошло обрушение двух этажей.

Жителей многоквартирного дома эвакуировали. После взрыва к медикам обратилась 63-летняя жительница дома с острой реакцией на стресс и гипертоническим кризом (неотложное тяжелое состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления). В Красном Луче вводили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее в Екатеринбурге в офисное здание за день до обрушения подняли тяжелые станки.

