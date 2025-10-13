На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Астрахани приостановили полеты

Росавиация: в аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на полеты
Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Астрахань (Нариманово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По словам представителя Росавиации, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого Кореняко сообщил о введении ограничений на работу в аэропорту Геленджика. Также аналогичные меры приняли в воздушной гавани Волгограда.

12 октября в аэропорту Иркутска самолет типа Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer Air, готовившийся к рейсу в Шанхай, задел крылом микроавтобус во время выруливания со стоянки. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, никто из пассажиров воздушного судна и автобуса не пострадал, однако вылет рейса был отменен.

Ранее в Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на взлетной полосе.

