Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В волгоградском аэропорту введены ограничения на движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:02. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Ночью 11 октября в аэропорту Волгограда тоже ограничивали прием и отправку самолетов. Меры были приняты в 21:10 в пятницу и действовали до 4:58 в субботу.

Той ночью в небе над Волгоградской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 19 беспилотников. В Красноармейском районе Волгограда при налетах выбило окна в жилых и социальных объектах из-за падения БПЛА. Для граждан, чьи квартиры пострадали из-за обломков дронов, организовали пункт временного размещения.

Ранее сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников.