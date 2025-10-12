В аэропорту на юге России ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации, опубликованной в 23:31 мск.

Кореняко подчеркнул, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого представитель Росавиации сообщил о введении ограничений на работу в аэропорту Волгограда.

Также 12 октября в воздушной гавани Иркутска самолет типа Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer Air, готовившийся к рейсу в Шанхай, задел крылом микроавтобус во время выруливания со стоянки. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, никто из пассажиров воздушного судна и автобуса не пострадал, однако вылет рейса был отменен.

Ранее в Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на взлетной полосе.