В Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на взлетной полосе

В Николаевске-на-Амуре самолет ушел на второй круг из-за собаки на ВПП
Илья Наймушин/РИА Новости

В Хабаровском крае в одном из аэропортов самолет вынужден был уйти на второй круг. Воздушное судно не смогло сразу приземлиться в авиагавани Николаевска-на-Амуре из-за собаки на взлетной полосе, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Уточняется, что борт Хабаровских авиалиний, следовавший по маршруту Аяны – Николаевск-на-Амуре, позднее благополучно приземлился.

До этого самолет, летевший из Самары в Тобольск, вынужденно выгрузил пассажиров из-за проблем с входной дверью. Отмечается, что специалисты выявили ошибку датчика после буксировки на стоянку для взлета. На борт лайнера пригласили группу технического обслуживания для починки двери.

В начале июля сообщалось, что самолет не смог приземлиться с первой попытки на острове Ольхон на Байкале. Инцидент произошел во время выполнения рейса из Улан-Удэ. На опубликованном видео легкомоторный Ан-2 заходит на посадку на грунтовую полосу. Однако после нескольких подскоков в поле пилот решает уйти на второй круг.

Ранее в США закрылок пассажирского самолета оторвался и упала во двор частного дома.

