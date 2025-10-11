На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех российских аэропортах возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Казани, Волгограда и Нижнекамска сняли ограничения
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Казани, Волгограда и Нижнекамска сняли временные ограничения на отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В ходе действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в казань, а также один лайнер, направлявшийся в Нижнекамск.

На данный момент приняты все необходимые меры для возобновления работы воздушных гаваней и безопасных полетов пассажирских судов, добавил Кореняко.

Незадолго до этого ограничения на работу аэропортов ввели в аэропорту Уфы.

В ночь на 11 октября работу приостанавливали аэропорты Волгограда, Саратова, а также Казани, Самары и Ульяновска. При этом ограничения на отправку самолетов действовали в течение всей ночи.

Ранее рейс из Минска в Анталью сел в Саратове из-за плохого самочувствия нескольких пассажиров.

