Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку самолетов

Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Минувшей ночью аналогичные ограничения действовали в воздушной гавани Краснодара.

В ночь на 9 октября аэропорт Волгограда приостанавливал работу на фоне отражения средствами противовоздушной обороны массированной атаки украинских беспилотников. В Котовском районе Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА было частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса, сообщал губернатор региона Андрей Бочаров.

