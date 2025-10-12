На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали точное время начала освобождения израильских заложников

«Галей ЦАХАЛ»: освобождение израильских заложников начнется в понедельник с 8.00
Hatem Khaled/Reuters

Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник, 13 октября, в два этапа начиная с 08.00 утра (мск). Об этом сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что первый этап освобождения заложников состоится в двух разных точках.

«Вскоре после этого ожидается еще один этап из третьей локации», — говорится в публикации.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе еврейского государства на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать еврейское государство.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.

Война в Газе
