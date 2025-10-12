Представитель ХАМАС раскрыл, когда будут освобождены израильские заложники

Палестинское движение ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром. Об этом заявил представитель движения Осама Хамдан в интервью AFP, которое опубликовано на странице агентства в соцсети X.

«Согласно подписанному документу, обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено», — заявил собеседник агентства.

Агентство отмечает, что после возвращения заложников Израиль должен освободить порядка двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

В этот же день глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что в рамках соглашения израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей. По его словам, на свободу выйдут 250 заключенных и 1,7 тысячи жителей анклава.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп добился сделки по прекращению огня в секторе Газа.