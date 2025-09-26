В Совфеде оценили, когда россияне будут получать зарплату в цифровых рублях

Сенатор Епифанова: зарплата в цифровых рублях будет распространена в 2026 году

Скорее всего получение зарплаты в цифровых рублях станет распространенной практикой в 2026 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«В 2026 году зарплата в цифровых рублях может стать распространенной практикой, однако ее масштаб будет ограничен. На данный момент лишь около 8% россиян готовы получать зарплату в цифровом формате, большинство пока не спешат переходить из-за неопределенности и технических вопросов. Первоначально цифровые рубли будут использовать преимущественно в бюджетной сфере — для выплат госслужащим и социальных пособий, а расширение на частный сектор будет зависеть от дальнейшего развития технологий и доверия общества», — отметила Епифанова.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По ее словам, основные преимущества такой формы оплаты — быстрая и доступная по всей стране система расчетов, прозрачность переводов и уменьшение коррупционных рисков. Однако имеются и значимые минусы: возможные технические сбои, отсутствие процентов на средства в цифровом рубле и повышение контроля государства над расходами граждан, добавила сенатор. По ее словам, также снижается уровень анонимности платежей, что некоторым россиянам может показаться неудобным. В целом цифровая зарплата — удобный и современный инструмент, который постепенно войдет в жизнь людей, но заменит традиционные способы оплаты только с ростом доверия и цифровой грамотности населения, подытожила Епифанова.

17 сентября глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях.

Ранее в ЦБ рассказали о планах по усилению контроля над цифровыми валютами.