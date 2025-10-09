На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ заявили о добровольности получения зарплаты в цифровых рублях

Набиуллина: получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным выбором
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина заявила, что получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным выбором россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Получение заработной в цифровых рублях - это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату — наличными, на счет безналичный. Это право выбора», — сказала глава ЦБ РФ на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

Набиуллина также сообщила, что планирует принять участие в пилотном проекте наряду с другими сотрудниками Центробанка и получать зарплату в цифровых рублях.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце сентября сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова высказала мнение, что, скорее всего, получение зарплаты в цифровых рублях станет распространенной практикой в 2026 году.

По ее словам, основные преимущества такой формы оплаты — быстрая и доступная по всей стране система расчетов, прозрачность переводов и уменьшение коррупционных рисков. Однако имеются и значимые минусы: возможные технические сбои, отсутствие процентов на средства в цифровом рубле и повышение контроля государства над расходами граждан, добавила сенатор.

Ранее депутат Госдумы первым получил зарплату в цифровых рублях.

